Teladoc Health Aktie: Das kann keiner glauben

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine vorwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Teladoc Health. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet und somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

Im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche zeigt Teladoc Health eine Performance von -22,47 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien in dieser Branche um 33,62 Prozent, was eine Underperformance von -56,09 Prozent für Teladoc Health bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 10,6 Prozent, wobei Teladoc Health 33,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Teladoc Health-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 22,08 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 20,24 USD liegt, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung im GD200. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 19,37 USD liegt, und den letzten Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,49 Prozent) liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Teladoc Health bei 73,86 liegt, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei der Teladoc Health bei 45 liegt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält das Unternehmen für diese Kategorie insgesamt die Einstufung "Schlecht".