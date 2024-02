Teladoc Health Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Teladoc Health eine Rendite von -48,28 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich Gesundheitspflege eine Unterperformance von 43,98 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 4,93 Prozent, was bedeutet, dass Teladoc Health derzeit um 53,22 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Teladoc Health eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Teladoc Health-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie beträgt 26,4 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 78,5 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie (14,79 USD) sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage abweicht, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Teladoc Health-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Neutral"-Rating.