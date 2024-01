Teladoc Health Aktie: Das ist einfach klasse!

Bei einer Dividende von 0 % schneidet Teladoc Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (90,01 %) bei der Ausschüttung schlechter ab. Die Differenz beträgt 90,01 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Teladoc Health bei -22,47 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 15,06 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Teladoc Health mit 37,54 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Teladoc Health in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Teladoc Health-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen.

Das durchschnittliche Kursziel von 30,83 USD und das damit verbundene Aufwärtspotenzial von 52,34 Prozent legen nahe, dass eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier von Teladoc Health gerechtfertigt ist. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.