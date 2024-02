Teladoc Health Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Teladoc Health ist überwiegend negativ, obwohl in den vergangenen ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt Teladoc Health mit einer Rendite von -22,47 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,63 Prozent aufweist, liegt Teladoc Health mit 27,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Teladoc Health-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Teladoc Health-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 30,83 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 46,62 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 21,03 USD. Somit erhält Teladoc Health ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) beurteilt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,82 Punkten, was bedeutet, dass die Teladoc Health-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,12), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Teladoc Health also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.