Teladoc Health Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Teladoc Health auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Teladoc Health diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Stimmung rund um Teladoc Health wird daher als "Neutral" bewertet.

Dividende: Die Dividendenrendite von Teladoc Health liegt derzeit bei 0 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitstechnologie") von 90,93 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Teladoc Health-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 21,46 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,03 USD (-2 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (20,59 USD) weist mit einer Abweichung von +2,14 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Teladoc Health erhält also insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI, ein Indikator aus der technischen Analyse, kann anzeigen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 38,82 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Teladoc Health weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Teladoc Health also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.