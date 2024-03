Teladoc Health Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Dividendenrendite für Teladoc Health beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Teladoc Health im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,47 Prozent, was 29,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -10,73 Prozent, und Teladoc Health liegt aktuell 23,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Teladoc Health spiegeln eine negative Stimmung und Einschätzungen wider. In den letzten beiden Wochen waren die überwiegenden Meinungen und Kommentare negativ, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Teladoc Health beträgt derzeit 36,76 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Teladoc Health in Bezug auf die Dividendenrendite, den Aktienkurs, die Anlegerstimmung und den Relative Strength Index insgesamt als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.