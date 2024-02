Teladoc Health Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Teladoc Health betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 73,13 Punkte, was darauf hindeutet, dass Teladoc Health überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,85, was darauf hindeutet, dass Teladoc Health weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum 7-Tage-RSI. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Teladoc Health bei -22,47 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,95 Prozent, während Teladoc Health mit 28,42 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Teladoc Health wird auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die positive Änderung der Rate der Stimmungsänderung entspricht ebenfalls einer "Gut"-Wertung. Insgesamt erhält Teladoc Health in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Teladoc Health 90,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Gesundheitstechnologie", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 90 Prozent aufweist. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.