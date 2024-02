Teladoc Health Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Teladoc Health hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Teladoc Health damit 16,28 Prozent unter dem Durchschnitt von -6,19 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt 2,91 Prozent, und Teladoc Health liegt aktuell 25,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Teladoc Health besonders negativ diskutiert, und an neun Tagen überwog die negative Kommunikation. Aktuell konzentrieren sich die Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Teladoc Health-Aktie bei 21,03 USD, was mit -2 Prozent Entfernung vom GD200 (21,46 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 20,59 USD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Teladoc Health-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 30,83 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 46,62 Prozent steigen könnte. Auf Basis dieser Bewertungen erhält Teladoc Health insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.