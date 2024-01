Teladoc Health Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Sentiment und Buzz um Teladoc Health lässt sich über einen längeren Zeitraum verfolgen und auswerten. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die Dividende weist Teladoc Health eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 90,02 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 90,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Teladoc Health bei 20,87 USD liegt, was -5,99 Prozent unter dem GD200 von 22,2 USD ist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der einen Kurs von 19,13 USD aufweist, signalisiert hingegen ein "Gut"-Signal, da der Abstand +9,1 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls in die Analyse einbezogen, um einzuschätzen, ob die Teladoc Health Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen einen neutralen Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.