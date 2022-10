Teladoc Health Aktie: Quo vadis?

Der Kurs der Aktie Teladoc Health steht am 28.09.2022, 15:28 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 26.63 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitstechnologie" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Teladoc Health nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Teladoc Health mit einer Rendite von -77,53 Prozent mehr als 103 Prozent darunter. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 25,65 Prozent. Auch hier liegt Teladoc Health mit 103,18 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Teladoc Health-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 15 Buy, 9 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Teladoc Health vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 117,91 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 342,77 Prozent erzielen, da sie derzeit 26,63 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Teladoc Health liegt bei 95,09, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Teladoc Health bewegt sich bei 63,44. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".