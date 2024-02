Teladoc Health Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Der Aktienkurs von Teladoc Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt um 4,84 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -53,13 Prozent für Teladoc Health entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -3,95 Prozent, wobei Teladoc Health um 44,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Teladoc Health betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Teladoc Health daher für dieses Kriterium ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Teladoc Health derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitstechnologie") von 92,27 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde über Teladoc Health besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an acht Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen die Diskussion. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird Teladoc Health auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Schlecht" bewertet.