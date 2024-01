Teladoc Health Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Teladoc Health wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 61,08 Punkten, was bedeutet, dass die Teladoc Health-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 36,53 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die charttechnische Entwicklung der Teladoc Health-Aktie wird unter Zuhilfenahme des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 22,3 USD, was einem Unterschied von -4,04 Prozent zum letzten Schlusskurs von 21,4 USD entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Wird hingegen der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage herangezogen, zeigt sich mit einem Wert von 18,61 USD, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+14,99 Prozent). Somit wird die Teladoc Health-Aktie basierend auf dieser Betrachtung mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Teladoc Health in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,99 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt um 36,02 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -40,02 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance von Teladoc Health um 28,73 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Teladoc Health in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt erhält Teladoc Health aufgrund der genannten Faktoren eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, ein "Gut"-Rating für die charttechnische Analyse und ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich, dem Sektorvergleich sowie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.