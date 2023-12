Teladoc Health Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Teladoc Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,11 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -13,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitstechnologie"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Teladoc Health um 92,01 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für das Unternehmen in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Teladoc Health-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 66,49 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Teladoc Health zeigen derzeit keine klare Richtung in der Anlegerkommunikation. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung durch die Redaktion führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Teladoc Health derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.