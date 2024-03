Teladoc Health Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Teladoc Health in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten-Einschätzung der Teladoc Health-Aktie zeigt, dass diese in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen wurde. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". In den letzten Monat gab es 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was kurzfristig zu einer institutionellen "Neutral"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 21,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 41,8 Prozent bedeutet und damit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Teladoc Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,28 USD liegt, was einer Abweichung von -25,35 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (-15,25 Prozent) unter diesem Wert (18,03 USD), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Teladoc Health mit -34,47 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 33 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,29 Prozent aufweist, liegt Teladoc Health mit 25,18 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen eine Einschätzung der Teladoc Health-Aktie als "Neutral".