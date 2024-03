Teladoc Health Aktie: Jetzt wird es konkret!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf die Aktienbewertung auswirken kann. Bei Teladoc Health wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Bewertung des Sentiments führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Teladoc Health eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch die Verbindung der Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs ermittelt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist Teladoc Health eine Rendite von -34,47 Prozent auf, was mehr als 1458 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben Teladoc Health in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (1 "Gut", 2 "Neutral", 0 "Schlecht"). Das Kursziel für die Aktie der Teladoc Health liegt im Mittel bei 21,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 44,44 Prozent ergibt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Teladoc Health insgesamt die Einschätzung als "Neutral".