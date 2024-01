Teladoc Health Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Teladoc Health-Aktie verzeichnet laut technischer Analyse eine gemischte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,98 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs bei 20,35 USD -7,42 Prozent abweicht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 19,74 USD, und der letzte Schlusskurs unterscheidet sich nur um +3,09 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Aktie von institutioneller Seite aus das langfristige Rating "Gut", da Analysten in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut" und 3 Mal die Einschätzung "Neutral" vergeben haben. Innerhalb eines Monats bewerten Analysten die Aktie mit einem "Gut" und erwarten eine positive Entwicklung von 51,52 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Bereich der Dividende schneidet Teladoc Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie mit einer Dividende von 0 % schlechter ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 47 aufweist und weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (50,22) bestätigt diese Einschätzung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der Teladoc Health-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, Dividendenvergleich und dem Relative Strength Index.