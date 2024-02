Teladoc Health Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Teladoc Health liegt der RSI bei 48,84, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 51,46 und führt zu einer ähnlichen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Teladoc Health 4 gute, 3 neutrale und 0 schlechte Einschätzungen gegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,83 USD, was eine empfohlene Steigerung von 50,48 Prozent darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 20,49 USD der Teladoc Health-Aktie ein "Neutral"-Signal ist, da er 4,43 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 20,62 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Teladoc Health niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, aufgrund einer Differenz von 91,45 Prozentpunkten (0 % gegenüber 91,45 %).

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Teladoc Health-Aktie basierend auf den genannten Faktoren.