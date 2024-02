Teladoc Health Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Teladoc Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche eine Underperformance von -29,05 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Teladoc Health mit -4,76 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Teladoc Health-Aktie insgesamt als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig betrachtet ergibt sich innerhalb eines Monats eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 55,8 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Teladoc Health also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analysebereich.

In der technischen Analyse wird die Teladoc Health-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -9,01 Prozent über dem GD200 von 21,75 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,4 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Teladoc Health in den letzten Tagen. Die aktuellsten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Teladoc Health von der Redaktion also ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.