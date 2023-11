Teladoc Health Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Teladoc Health-Aktie insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 6 Bewertungen erhalten 3 das Prädikat "Gut" und 3 werden als "Neutral" eingestuft. Keine neuen Bewertungen von Analysten liegen aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 31,8 USD, was auf eine potenzielle Performance von 73,11 Prozent hindeutet, da der aktuelle Kurs bei 18,37 USD liegt. Basierend auf diesen Daten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Teladoc Health-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 26 in den letzten 7 Tagen. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 48,98, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurde vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit Teladoc Health diskutiert. Als Folge wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass die Teladoc Health-Aktie derzeit 3,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Allerdings liegt der Wert 20,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.