Teladoc Health Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs von Teladoc Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt um 36,13 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Teladoc Health im Branchenvergleich um 40,13 Prozent unterperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 20,17 Prozent im letzten Jahr, wobei Teladoc Health 24,17 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Teladoc Health festgestellt werden. Das Unternehmen erhält daher ein "Neutral"-Rating für dieses Kriterium. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, war jedoch höher, weshalb Teladoc Health in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird dem Unternehmen daher für diese Kategorie ein "Gut" zugesprochen.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Teladoc Health aktuell bei 22,25 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 21,8 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -2,02 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht jedoch einer aktuellen Differenz von +14,98 Prozent, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Teladoc Health-Aktie beträgt aktuell 44 für die letzten 7 Tage, was ein "Neutral"-Rating bedeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,4 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Teladoc Health.