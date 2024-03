Teladoc Health Aktie: Grund zur Freude?

Die Teladoc Health-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten gemischte Bewertungen von Analysten erhalten. Von insgesamt 7 Analystenbewertungen waren 3 "Gut", 4 "Neutral" und keine "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen, was kurzfristig zu einem "Neutral"-Rating aus institutioneller Sicht führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 24,8 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 65,33 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit anderen Unternehmen aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche hat Teladoc Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,28 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich liegt die Aktie damit um 54,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -2,61 Prozent, wobei Teladoc Health um 45,67 Prozent unter diesem Wert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchen- und Sektorenvergleich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Insgesamt dominierte die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen Teladoc Health. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet, was zu einer negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Teladoc Health liegt bei 66,33, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 66,73, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt zeigen die Bewertungen von Analysten, die Unterperformance im Branchen- und Sektorenvergleich und das negative Anleger-Sentiment, dass die Teladoc Health-Aktie derzeit keine positiven Aussichten aufweist.