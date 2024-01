Teladoc Health Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Teladoc Health hat im letzten Jahr eine Rendite von -22,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor 26,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 31,75 Prozent, wobei Teladoc Health derzeit 54,22 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Aktie als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Teladoc Health insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Kurzfristig wurde die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet, und die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 48,67 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Teladoc Health-Aktie als "Schlecht" eingestuft, während das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein "Gut"-Signal zeigt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.