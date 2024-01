Teladoc Health Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Aktie von Teladoc Health wird nicht nur anhand von harten Faktoren bewertet, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten ergab sich dabei folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich aktiv, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Teladoc Health derzeit bei 22,03 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 20,74 USD lag, wird die Aktie als schlecht eingestuft, aufgrund des Abstands von -5,86 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein guter Wert von +6,03 Prozent, was zu einem neutralen Gesamtbefund führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell wird die Teladoc Health als neutral eingestuft, da der RSI-Wert bei 51,1 liegt. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, wird die Aktie als neutral betrachtet, mit einem Wert von 52.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Teladoc Health im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,47 Prozent erzielt, was 26,23 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt 31,75 Prozent, und Teladoc Health liegt aktuell 54,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

