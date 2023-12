Teladoc Health Aktie: Endlich geschafft?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Teladoc Health zeigt sich in den vergangenen Monaten eine geringe Diskussionsintensität, was auf eine geringe Aktivität im Netz hindeutet. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung für Teladoc Health.

Die technische Analyse betrachtet zudem den Relative Strength Index (RSI) und zeigt, dass Teladoc Health derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Teladoc Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,11 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche eine Underperformance von -13,87 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt Teladoc Health mit einer Unterperformance von 92,01 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien um Teladoc Health deuten derzeit auf keine klare Richtung hin, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Teladoc Health bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.