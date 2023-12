Teladoc Health Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Aktienkurs von Teladoc Health verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,11 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt um -17,72 Prozent, was einer Underperformance von -14,38 Prozent für Teladoc Health entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 8,49 Prozent im letzten Jahr, während Teladoc Health 40,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Teladoc Health in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Teladoc Health derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitstechnologie") von 88,68 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Teladoc Health eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und 11 negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Teladoc Health daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.