Teladoc Health Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Teladoc Health-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 22,03 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 20,74 USD einen Abstand von -5,86 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 19,56 USD, was einer Differenz von +6,03 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Teladoc Health derzeit eine Rendite von 0 % auf, was jedoch niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 90,46 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Teladoc Health-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Teladoc Health-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,47 Prozent erzielt, was 26,23 Prozent unter dem Durchschnitt im Gesundheitspflege-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Gesundheitstechnologie-Branche von 31,75 Prozent, liegt Teladoc Health aktuell 54,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".