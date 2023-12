Teladoc Health Aktie: Augen auf!

In den letzten Wochen konnte bei Teladoc Health eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies resultiert aus negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium "Sentiment" als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde als abnehmend registriert, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Teladoc Health daher für diese Stufe ein "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten ergibt sich aus Analysteneinschätzungen ein durchschnittliches Rating von "Gut" für Teladoc Health. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 31,8 USD, was einer "Gut"-Empfehlung mit einer möglichen Steigerung der Aktie um 47,91 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Teladoc Health-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen ebenfalls als besonders negativ eingestuft worden. Die Bewertung basiert auf diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden. Die überwiegende Mehrheit der Themen, die in den vergangenen Tagen diskutiert wurden, waren ebenfalls negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Teladoc Health zeigt eine Ausprägung von 36,83, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,43, wodurch auch hier eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Teladoc Health.