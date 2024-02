Tela Bio Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Tela Bio war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab weder positiven noch negativen Austausch. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Analysten bewerten Tela Bio überwiegend positiv, da in den letzten zwölf Monaten 1 positive Einschätzung und keine negativen vorgelegen haben. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20 USD, was einem potenziellen Anstieg um 171,74 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tela Bio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (8,01 USD) deutlich über dem letzten Schlusskurs (7,36 USD) liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,57 USD) über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Signale, da sowohl der 7-Tage-RSI (32,86) als auch der 25-Tage-RSI (46,36) darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Tela Bio daher gemischte Bewertungen in Bezug auf Anlegerstimmung, Analysteneinschätzungen, technische Analyse und Relative Strength Index, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.