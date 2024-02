Tela Bio Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert für die Tela Bio-Aktie beträgt 49,07, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 49. Insgesamt wird die Tela Bio-Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat der Durchschnitt des Schlusskurses der Tela Bio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,98 USD gelegen. Der letzte Schlusskurs von 7 USD weicht um -12,28 Prozent ab, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 6,67 USD, was einen ähnlichen Schlusskurs von +4,95 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in der kurzfristigen Analyse.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 1 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten alle positiv waren, was zu einem guten Rating für die Tela Bio-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 185,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Empfehlung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tela Bio neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen. Aktuell zeigt das Stimmungsbild vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments und somit zu einer positiven Gesamtbewertung für die Aktie führt.