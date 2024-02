Tela Bio Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Tela Bio-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 8 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,28 USD weicht somit um -9 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der Wert bei 6,61 USD, was über dem gleitenden Durchschnitt (+10,14 Prozent) liegt. Ein "Gut"-Rating ergibt sich somit in diesem Fall. Insgesamt erhält die Tela Bio-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tela Bio-Aktie liegt bei 36,05, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Gut" für die Tela Bio-Aktie. Das Kursziel der Analysten wird bei 20 USD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 174,73 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion.