Tela Bio Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Tela Bio-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Tela Bio.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in Bezug auf Tela Bio in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tela Bio daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tela Bio bei 8,54 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,62 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,48 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 5,53 USD, was einer Distanz von +19,71 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" für die Tela Bio-Aktie.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Tela Bio-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 20 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 202,11 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Tela Bio somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.