Tela Bio Aktie: Was für ein Plan!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten einmal eine positive Bewertung, kein neutrales Rating und kein schlechtes Rating für die Tela Bio abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen institutionellen Bewertung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch beschäftigen sich die Analysten mit dem aktuellen Kurs von 6,79 USD. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 194,55 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 20 USD. Diese Entwicklung wird als positiv eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tela Bio neutral eingestuft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage). Der RSI7-Wert liegt bei 43,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 34,05 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tela Bio derzeit bei 8,41 USD liegt. Da der Aktienkurs bei 6,79 USD liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -19,26 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5,7 USD, was einer positiven Differenz von +19,12 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Daher lautet das Gesamtergebnis basierend auf beiden Zeiträumen "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zur Tela Bio gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild und einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.