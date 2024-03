Tela Bio Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Tela Bio wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Tela Bio somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen über Tela Bio geführt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tela Bio-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 82, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 64,26 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tela Bio.

Die Analyse der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut"). Es liegen 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tela Bio liegt bei 20 USD, was auf eine mögliche Kursentwicklung von 262,32 Prozent hindeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie das Rating "Gut". Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten daher zu einer Einstufung als "Gut".