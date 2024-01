Tela Bio Aktie: Eine neue Chance!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Tela Bio einmal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Tela Bio. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 6,79 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 194,55 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel von 20 USD entsteht. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Tela Bio wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Tendenz, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Tela Bio als neutral bewertet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Tela Bio-Aktie beträgt 43,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 34,05 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit fünf Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen festgehalten wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tela Bio ausgetauscht. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

