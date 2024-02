Tel Instruments Electronics Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Sentiment und Buzz um Tel-Instrument Electronics kann über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tel-Instrument Electronics weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine neutrale Situation hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,5 Prozent erzielt, was 243,42 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Rendite sogar 404,45 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet hat Tel-Instrument Electronics ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,21, was 58 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".