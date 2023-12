Tel Instruments Electronics Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Tel-instrument Electronics-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,03 % in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tel-instrument Electronics liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,8 zu einer Unterbewertung führt und eine Bewertung als "Gut" auf fundamentaler Ebene ergibt.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Tel-instrument Electronics-Aktie eine Performance von -16,39 %, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 235,97 % stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -252,36 % im Branchenvergleich, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwachstum von 142,89 % liegt die Tel-instrument Electronics um 159,28 % unter diesem Durchschnittswert.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der letzte Schlusskurs der Tel-instrument Electronics-Aktie sowohl dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (-15,14 %) als auch dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-8,87 %) unterliegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.