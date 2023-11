Tel Instruments Electronics Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmung unter den Anlegern von Tel-instrument Electronics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Aktienkurs des Unternehmens erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -13,33 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor liegt Tel-instrument Electronics 44,93 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsbranche beträgt 13,28 Prozent, wobei Tel-instrument Electronics derzeit 26,61 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) des Aktienkurses von Tel-instrument Electronics liegt derzeit bei 2,2 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,99 USD lag, ergibt sich ein Abstand von -9,55 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,05 USD, was einer Differenz von -2,93 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tel-instrument Electronics-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tel-instrument Electronics-Aktie ergibt sich ein Wert von 25 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, sowie ein Wert von 50,55 für den RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" basierend auf dem Relative Strength Indikator.