Tel Instruments Electronics Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Tel-Instrument Electronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,39 Prozent erzielt, was bedeutet, dass die Aktie um 42,74 Prozent unter dem Durchschnitt des Industrie-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 14,11 Prozent, und Tel-Instrument Electronics liegt aktuell 30,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tel-Instrument Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,19 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,98 USD weicht um -9,59 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 2,03 USD nah am gleitenden Durchschnitt (-2,46 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tel-Instrument Electronics-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 100) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 70,15) überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tel-Instrument Electronics niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.