Tekmar Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tekmar beträgt derzeit 23. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 9. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie von Tekmar daher momentan überbewertet. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist. Auch die Änderung der Stimmung war gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Tekmar derzeit +0,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung gegeben, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -3,24 Prozent beläuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Tekmar als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.