Tekmar Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Tekmar: Aktienanalyse zeigt "Überbewertet" auf fundamentalen Basis

Die Aktie von Tekmar wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 23,1, was einem Abstand von 131 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,01 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Anleger-Stimmung und Relative Strength Index neutral

In den letzten zwei Wochen wurde Tekmar von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI bei 58,62 liegt.

Sentiment und Buzz: Langfristige Stimmungsbild ebenfalls neutral

Die Analyse der Stimmung rund um die Aktien von Tekmar zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Aktie von Tekmar als "Neutral" eingestuft.