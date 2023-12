24SevenOffice AB Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der 24sevenoffice-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,61 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,832 EUR liegt, was einer Abweichung von +36,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,82 EUR, was einer Abweichung von +1,46 Prozent beim letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Bezüglich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine positive noch negative Tendenz in den sozialen Medien war erkennbar, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium vergeben wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält 24sevenoffice für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die 24sevenoffice-Aktie liegt bei 70,73, was als überkauft betrachtet wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu erkennen. Somit bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

24SevenOffice AB kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich 24SevenOffice AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 24SevenOffice AB-Analyse.

24SevenOffice AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...