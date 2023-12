Tekmar Aktie: Ruhig bleiben!

Die Aktie von Tekmar wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Analysekriterien bewertet. Im Bereich Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 23,1 auf, was 155 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 9,07. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Wert von 11,03 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 10,25 GBP liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -7,07 Prozent und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur ein geringer Unterschied von +0,1 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Tekmar-Aktie einen RSI7-Wert von 50 und einen RSI25-Wert von 39,58 auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Tekmar neutral diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.