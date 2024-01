Tekmar Aktie: In Lauerstellung

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tekmar einen Wert von 23, was bedeutet, dass die Börse 23,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Tekmar bezahlt. Dieser Wert liegt 152 Prozent über dem Branchendurchschnitt von vergleichbaren Unternehmen im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", der momentan bei 9 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tekmar bei 10,99 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,875 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,05 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,35 GBP, was einer positiven Distanz von +5,07 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Tekmar festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,13 Punkten, was darauf hinweist, dass Tekmar weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,16, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält das Tekmar-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

