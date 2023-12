Tekmar Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Tekmar derzeit bei 10,97 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 10,25 GBP lag und somit einen Abstand von -6,56 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 10,13 GBP, was einer Differenz von +1,18 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Tekmar-Aktie überwiegend positiv sind. In den letzten Wochen gab es deutlich mehr positive Meinungen, und auch die diskutierten Themen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Beobachtung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Tekmar bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat sich die Tekmar-Aktie mit einer Rendite von 27,33 Prozent sehr gut entwickelt und liegt mehr als 40 Prozent darüber. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -12,57 Prozent, wobei Tekmar mit 39,9 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Tekmar liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Tekmar auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Tekmar daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.