Tekmar Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Derzeit wird Tekmar als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 23,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Tekmar zahlt, was 152 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Tekmar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -12,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,57 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Rendite von Tekmar um 0,57 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Tekmar liegt bei 39,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend und liegt bei 40,16, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Tekmar bei 10,99 GBP, während die Aktie selbst bei 10,875 GBP notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 10,35 GBP, was einer Distanz von +5,07 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.