Tekcapital Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tekcapital heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tekcapital überkauft ist und damit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auch hier ist Tekcapital überkauft (Wert: 76,79) und wird daher für den RSI25 ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält das Tekcapital-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Tekcapital die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält Tekcapital für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Tekcapital somit als "Neutral" zu bewerten.

Die Dividendenrendite von Tekcapital liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,71 % für "Professionelle Dienstleistungen". Aufgrund dieser Differenz von 11,71 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tekcapital besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich hauptsächlich positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Tekcapital insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.