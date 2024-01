Tekcapital Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Dividende von Tekcapital beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens. In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Tekcapital bei 8,15 GBP, was einer Entfernung von -25,77 Prozent vom GD200 (10,98 GBP) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,79 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Tekcapital als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,43 Punkten und zeigt somit an, dass Tekcapital weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Tekcapital-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Tekcapital war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung des Unternehmens.