Tekcapital Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tekcapital-Aktie liegt bei 19, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 42,24, was bedeutet, dass Tekcapital weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tekcapital.

Aus charttechnischer Sicht weist der aktuelle Kurs der Tekcapital von 8,25 GBP eine Entfernung von -25,34 Prozent vom GD200 (11,05 GBP) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Hingegen zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 7,84 GBP, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Berücksichtigt man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen, wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tekcapital ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,7 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (32 Prozent) liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" hat einen KGV-Wert von 52,69, wodurch die Aktie als unterbewertet erscheint und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt die Dividendenrendite der Tekcapital-Aktie 0 Prozent, was 11,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.