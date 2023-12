Tekcapital Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Kennwert für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Tekcapital liegt das KGV mit 35,7 unter dem Branchendurchschnitt von 45 für professionelle Dienstleistungen. Dies entspricht einem Abstand von 22 Prozent und lässt die Aktie als "günstig" erscheinen. Daher erhält sie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können ebenfalls Aufschluss über das Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Tekcapital festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Tekcapital bei 11,85 GBP liegt, während der aktuelle Kurs nur 7,5 GBP beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -36,71 Prozent zum GD200 und wird daher als "schlecht" eingestuft. Auch in Bezug auf den GD50 ist die Aktie mit einem Abstand von -16,01 Prozent als "schlecht" zu bewerten. Insgesamt erhält Tekcapital somit eine Gesamtbewertung von "schlecht" in der technischen Analyse.

Abschließend zur Dividende, schüttet Tekcapital im Vergleich zur Branche der professionellen Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11,79 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der niedrigere Ertrag führt daher zu einer Einstufung als "schlecht".