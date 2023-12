Tein Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der Tein-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 918,66 JPY, während der Aktienkurs bei 845 JPY um -8,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 933,28 JPY weist mit einer Abweichung von -9,46 Prozent darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" betrachtet wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung eher negativ ist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass Tein auf 7- und 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Der RSI7 liegt aktuell bei 80 Punkten und der RSI25 bei 75, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung rund um Tein hin. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend negative Themen diskutiert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Tein bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" einzustufen ist.